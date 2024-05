Sindaco di Naro condanna aggressione verbale contro medico: “Atti di violenza inaccettabili”

Il sindaco di Naro, Maria Grazia Brandara, ha espresso ferma condanna nei confronti dell’aggressione verbale subita dalla dottoressa Gera Destro mentre svolgeva il suo lavoro presso il Poliambulatorio di Canicattì. Questo episodio ha suscitato grande preoccupazione e indignazione nel sindaco, che ha definito l’accaduto come un fatto grave e inaccettabile.

In una nota diffusa alla stampa, il sindaco Brandara ha dichiarato: “Esprimo la mia vicinanza all’amica Gera Destro, oggetto di una vile aggressione verbale mentre svolgeva la sua attività di medico al Poliambulatorio di Canicattì. Si tratta di un fatto grave che rientra in una fase storica in cui troppo frequenti si stanno facendo gli atti di violenza nei confronti degli operatori sanitari ad ogni livello. Non è accettabile che gli ‘Eroi della pandemia’ siano oggi oggetto della violenza da parte degli incivili”.

Il sindaco ha sottolineato come gli operatori sanitari, considerati eroi durante la pandemia, debbano essere tutelati e rispettati per il loro impegno quotidiano nel garantire salute e assistenza alla comunità. Questo atto di violenza, ha ribadito, non solo mina la sicurezza e la dignità degli operatori sanitari, ma danneggia anche la fiducia e il rispetto fondamentali che devono esistere tra la comunità e coloro che si dedicano alla cura della salute pubblica. Questa ennesima aggressione verbale ai danni di un operatore sanitario solleva interrogativi sul clima generale di rispetto e civiltà nella società, richiamando l’urgenza di un’azione concertata per proteggere coloro che sono in prima linea nel combattere le sfide sanitarie del nostro tempo.