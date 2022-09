Bagno di folla per Irama sotto la Valle dei Templi.

Canti, balli, energie ed emozione sotto la Valle dei Templi per il concerto di Irama vincitore di amici e quarto al 72esimo Festival di Sanremo. Oltre quattromila fan hanno cantato e ballato sulla voce del rapper che si è esibito sul palco di Piano San Gregorio nel tour estivo “IRAMA LIVE 2022”. Folla di ragazzini davanti ai cancelli e tribune occupate da giovanissimi che apprezzano il giovane rapper italiano. Ad aprire il concerto, sale sul palco Frè Monti, il suo chitarrista che con le sue canzone inizia a riscaldare i cuore dei teen-ager sotto il palco. E poi arriva lui con la sua band ad infiammare i fan con i brani più conosciuti. Inizia con il brano più latineggiante dal titolo MEDITERRANEA, poi CINQUE GOCCE, ARROGANTE e NERA.

“Ho visto delle sedie. Non mi piacciono le sedie” ha detto ad inizio concerto.

Dopo i tormentoni estivi spazio alla commozione con il brano PER UN GIORNO IN PIU, la canzone che lo ha portato alla vittoria della diciassettesima edizione di Amici che parla di suo padre. E non poteva di certo mancare OVUNQUE SARAI, per chiudere in dolcezza una calda e magica serata nel cuore della Valle dei Templi.