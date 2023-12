Cambiamenti nel conferimento degli ingombranti ad Agrigento: Sospesa l’isola ecologica mobile a partire dal 4 dicembre

Dal prossimo lunedì, 4 dicembre, sarà introdotta una significativa modifica nel conferimento degli ingombranti ad Agrigento. Non sarà più possibile utilizzare l’isola ecologica mobile per lo smaltimento di tali rifiuti. I cittadini interessati, inclusi quelli censiti, sono invitati a contattare la ditta SEAP al numero di telefono 0922 441491 per organizzare il ritiro dei propri ingombranti direttamente presso il domicilio. Per rimanere costantemente aggiornati su ulteriori sviluppi e comunicazioni relative allo smaltimento dei rifiuti, si consiglia di seguire la pagina Facebook @Agrigento Differenzia.