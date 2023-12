Favara. Martedì 5 dicembre si inaugura l’Aula Snoezelen, la prima aula multisensoriale, presso l’I.C. “A. Cammilleri”

Si terrà martedì 05 dicembre a partire dalle ore 10.30 presso l’I.C. “A. Cammilleri” di Favara, una grande cerimonia che vedrà l’inaugurazione della prima aula multisensoriale, l’aula Snoezelen, presso la sede centrale in via Compagna. A darne comunicazione, il Dirigente Scolastico all’I.C. “A. Cammilleri”, prof.ssa Rosetta Morreale. Alla cerimonia inaugurale sono previsti pregiati interventi. Dopo i saluti istituzionali del Dirigente Scolastico prof.ssa Rosetta Morreale, sarà presente il sindaco di Favara Antonio Palumbo. Ad aprire i lavori il Dirigente A.T. di Agrigento, dott.ssa Maria Buffa; la dott.ssa Marianna Gueli Alletti, referente inclusione A.T. di Agrigento. Ad arricchire il dibattito, il prof. Franco Pignataro, D.S I.T.S Steve Jobs di Caltagirone e coordinatore Rete Nazionale Snoezelen; prof.ssa Tecla Guzzardi, D. S. I.C Narbone di Caltagirone; prof.ssa Giusi Sestina, referente aula Snoezelen I.C. A. Narbone di Caltagirone; dott.ssa Marina Scozzari, U.O. di Neuropsichiatria infantile di Agrigento; dott. Antonio Liotta, assessore all’istruzione del comune di Favara. Le conclusioni saranno affidate all’on. Mimmo Turano, assessore dell’istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana. A moderare i vari interventi, la prof.ssa Giovanna Di Maria, referente aula Snoezelen dell’I.C. “A. Cammilleri” di Favara. Durante la cerimonia di inaugurazione saranno presenti i frati dell’ordine francescano di Favara ed i genitori del piccolo Antonio Mendolia al quale viene intitolata l’aula multisensoriale.

