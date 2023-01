Carmelo Pistritto responsabile d’eccezione per l’Arena del Gusto di Casa Sanremo Food Experience 2023

I sapori e le eccellenze delle nostre tradizioni tornano protagonisti alla 73esima edizione del Festival di Sanremo. Carmelo Pistritto pizzaiolo della “Pizzeria da Pistritto” responsabile d’eccezione per l’Arena del Gusto di Casa Sanremo Food Experience 2023. Dopo l’edizione 2021 e 2022, quest’anno lo fa con tutto il suo carico di sapori e di qualità.

“Sono orgoglioso di portare per la terza volta al Festival della canzoni italiane le eccellenze della nostra terra – ha dichiarato Carmelo Pistritto”.

Poco più di un trentenne, Carmelo Pistritto non è solo un pizzaiolo, ma è anche padre di due splendidi bambini che sarebbe felice seguissero le sue orme. Carmelo ha imparato il mestiere di pizzaiolo giovanissimo, alla tenera età di 11 anni grazie ai consigli del padre, chef Michele,e da allora, frequentando diversi corsi di formazione e specializzazione, partecipando a molteplici concorsi è diventato maestro di quest’arte.

Il regno di Pistritto, si trova in Sicilia, nel centro storico di Favara, la sua città natale: “Pizzeria da Pistritto” è un luogo accogliente, minimal e contemporaneo. L’obiettivo è conoscere la tradizione, essere sempre aggiornati sulle nuove tendenze, scegliere personalmente le materie prime, assecondare i gusti dei clienti ma allo stesso tempo incuriosirli con nuove ricette. Carmelo è stato premiato come “Campione Mondiale di Pizza Bianca 2021” ed ha ottenuto un terzo posto al format Tv “Il Boss delle pizze” che è andato in onda su Alice Tv.