CASTELTERMINI:  GLI ALUNNI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “G.A. DE  COSMI” FANNO VISITA AI CARABINIERI DELLA STAZIONE DI CASTELTERMINI.

Il 3 febbraio 2023, dalle ore 10:00 alle ore 12:30, si è svolta la visita guidata presso il Comando Stazione Carabinieri di Casteltermini da parte degli alunni delle classi della scuola primaria e secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo “G.A. DE COSMI”.

La visita, che ha coinvolto 74 studenti, accompagnati dai loro docenti e dal Dirigente Scolastico, Prof.ssa Graziella Parello, si inquadra nel progetto di promozione e diffusione della cultura della legalità negli istituti scolastici, che da anni vede protagonista l’Arma dei Carabinieri, e in quello dell’Istituto Comprensivo “De Cosmi” intitolato “INDIRITTIAMOCI 2”, avente quale scopo la sensibilizzazione degli alunni verso i temi della legalità, del riconoscimento dei diritti e del rispetto di questi ultimi.

Durante l’incontro, gli alunni hanno visitato gli uffici del Comando Stazione, le camere di sicurezza e le autovetture di servizio, ponendo numerose domande ai Carabinieri circa la struttura e le funzioni dell’Arma, il loro modus operandi, e hanno dialogato su importanti tematiche come il bullismo ed il cyberbullismo.

A questa visita faranno seguito altri incontri, già in corso di programmazione, da parte dei Carabinieri della Compagnia di Cammarata presso molti istituti scolastici presenti nel territorio di giurisdizione.