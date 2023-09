Centenario della fondazione degli Ordini, ad Agrigento la lectio magistralis dell’architetto Alberto Ferlenga

La Mendola: “Dall’evento verranno fuori certamente nuovi stimoli per la valorizzazione del patrimonio culturale della Città dei Templi, in funzione della sua nomina a Capitale Italiana della Cultura 2025.

Nell’ambito delle manifestazioni organizzate per celebrare il centenario della fondazione degli Ordini professionali, venerdì prossimo, a Casa Sanfilippo, l’Ordine degli architetti di Agrigento e la Fondazione Architetti nel Mediterraneo, ospitano una lectio magistralis del professore Alberto Ferlenga, già rettore dell’Università IUAV di Venezia e illustre redattore di due delle più importanti riviste internazionali di architettura: Lotus International e Casabella.

Dopo le prestigiose lectio-magistralis di illustri interpreti dell’architettura italiana contemporanea, come Maria Giuseppina Grasso Cannizzo e Franco Purini, il ciclo di incontri programmato dall’Ordine degli architetti, nell’ambito del centenario, si arricchisce dunque della lectio magistralis di un altro grande nome dello scenario dell’architettura italiana: Alberto Ferlenga, che relazionerà sul tema “Architettura, la differenza italiana”, descrivendo il privilegiato rapporto tra l’architettura e l’Italia, che ha alimentato nel Paese un notevole patrimonio architettonico.

“Nel corso dell’evento – afferma il presidente dell’Ordine, Rino La Mendola – non mancheranno nuovi stimoli per la valorizzazione del patrimonio culturale della Città dei Templi, in funzione della sua nomina a Capitale Italiana della Cultura 2025”.

A conclusione della relazione del Prof. Ferlenga, il presidente della Fondazione Architetti nel Mediterraneo Piero Fiaccabrino presenterà il numero 35 della rivista dell’Ordine “Aa” e, a seguire, sarà consegnato all’ospite d’onore il “Premio Penna d’Oro” in occasione del centenario della fondazione degli Ordini professionali degli architetti e degli ingegneri.

Con l’obiettivo di esaltare il felice rapporto tra architettura e musica, la manifestazione si concluderà con un momento musicale, durante il quale si esibiranno Francesco e Giovanni Buzzurro, famosi e apprezzati chitarristi della scena musicale contemporanea.

L’evento è patrocinato dal Parco Valle dei Templi, dal Comune di Agrigento, dal Polo Universitario di Agrigento e dalla Consulta Regionale degli Ordini degli Architetti della Sicilia.