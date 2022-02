Chiusura al transito della via Panoramica dei Templi, in prossimità della fontana di Bonamorone, giorno 26/02/2022 dalle ore 07.30 fino a cessato bisogno, per consentire interventi di potatura su esemplari di ficus da parte del Parco Archeologico Valle dei Templi di Agrigento.

I visitatori della valle, personale del Parco, residenti e lavoratori che devono raggiungere le proprie abitazioni o gli esercizi commerciali che si trovano in via Panoramica dei Templi lato tempio Giunone possono essere autorizzati a transitare con ingresso dalla rotatoria Giunone in quanto non interferiscono con l’area dove si effettueranno i lavori di potatura.