Cianciana: approvati tre progetti di servizio civile per l’impiego

Per la prima volta nella storia, il comune di Cianciana, grazie all’amministrazione comunale guidata dal sindaco, Francesco Martorana, ha avuto finanziato tre progetti di servizio civile universale che daranno occupazione a trenta giovani disoccupati del luogo. In particolare, con il decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche giovanili e il servizio civile universale sono stati approvati e finanziati i servizi di benessere educativo per l’impiego (10 soggetti), benessere e cura per l’impiego (10 soggetti) e benessere a cielo aperto per l’impiego (10 soggetti). La scadenza per presentare la domanda di partecipazione è fissata per il 10 febbraio alle ore 14.

“Per il nostro comune – dice il sindaco Francesco Martorana – si tratta di una splendida notizia. I nostri uffici si sono attivati immediatamente per non perdere questa opportunità che favorirà trenta nostri giovani. In un periodo storico dove è sempre più complicato trovare una occupazione, questa notizia ci riempie di gioia perché rappresenta una sorta di manna dal cielo. E’ una risposta importante per la nostra comunità”.