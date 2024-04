Cinquant’anni insieme. Pasquale Veneziano e Giusy Vitello rinnovano le promesse con nuovo scambio degli anelli

Conosciuto per i suoi trascorsi sportivi, Pasquale Veneziano ha riportato sull’altare la moglie Giusy Vitello per rinnovare il “sì” dopo 50 anni di matrimonio felicemente attraversati e allietati dalla nascita di tre figli. Si erano sposati a Palermo con ricevimento nelle suggestive sale dell’Hotel Charleston di Mondello. Il rinnovato scambio degli anelli e delle promesse questa volta è avvenuto nella chiesa di San Gregorio di Cannatello Alta e ad officiare la funzione è stato don Calogero Lo Bello, parroco della chiesa dell’Itria di Favara. Pasquale Veneziano ha trascorso la sua infanzia tra lo studio e il calcio tanto da essere un apprezzato attaccante della mitica Chiaramontana gestita dal compianto don Prisco. Conseguito il diploma magistrale, ha insegnato presso i Padri Vocazionisti di Mondello per poi intraprendere la carriera alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato. Anche la moglie ha completato gli studi conseguendo il diploma magistrale. Conosciutisi nella casa di una parente comune, da lì hanno intrapreso il lungo percorso della vita che li ha sempre visti uniti. E non è raro incontrarli ogni fine settimana nei locali della provincia impegnati nei balli di gruppo. Attenti alla buona crescita dei figli (Salvina sposata con Giuseppe Cuffaro, Giovanni con Giusy Taormina e Davide con Mery Russello che hanno regalato loro otto meravigliosi nipotini), sono stati capaci di avviare un’attività nel settore del commercio dei mobili oggi gestita dagli stessi figli. Finita la messa, non è mancata una ricca cena offerta a parenti e amici durante la quale non potevano mancare la musica, il dj e i balli. Auguri alla coppia.