Coronavirus. Favara rischio zona rossa

C‘è il rischio di una zona rossa a Favara. Da giorni per via di picchi nei contagi di coronavirus, la città di Favara è a rischio di zona rossa. A spaventare è la diffusione della variante inglese. In pochi giorni i contagi sono aumentati drasticamente. Fino ieri erano 61 i casi accertati, oggi sono più di cento. E c’è già chi evoca l’istituzione di una zona rossa per contenere la diffusione della mutazione del Covid.

In queste ore il primo cittadino Anna Alba attraverso il gruppo stampa ha comunicato la presenza di 100 casi positivi.