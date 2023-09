Dietro la faccia del genio: Intervista con Giuseppe Polizzi il genio della pubblicità

E’ apparso per la sua prima volta in Televisione nel 2017 come concorrente di “Tu si que Vales” il programma di Maria De Filippi. Allora non andò proprio benissimo visto che il verdetto del pubblico fù ZERO su 100, il primo zero nella storia del programma: un «record» che a suo dire è stato voluto. Si chiama Giuseppe Polizzi, imprenditore siciliano esperto in Design, Marketing, Stampa e Pubblicità a 360° che ormai è conosciuto un pò in tutta Italia per il suo simbolo rappresentato da una faccia, la faccia del «Genio della Pubblicità».



Da quel 2017 per lui è stata una continua escalation riuscendo a farsi notare ed apprezzare per il suo operato da personaggi molto noti del mondo dello spettacolo tra cui spicca anche Ronn Moss (lo storico Ridge di Beautiful) con il quale è stato avvistato l’estate scorsa in Sicilia a cena insieme a Mitch DJ di Radio 105. Recentemente ha partecipato a diversi eventi in tutta Italia e qualche mese fa è andato in Onda un servizio alle Iene dove l’ormai noto pubblicitario ha partecipato come testimonial ad un test «un pò particolare» che voi stessi potete visionare online sul sito le iene.it

Ma vediamo insieme di conoscere questo fantomatico Genio della Pubblicità. Ti definisci Genio della pubblicità per il tuo modo unico al modo di attirare l’attenzione. Puoi spiegarci meglio?

Non sono più io ad definirmi genio della pubblicità.. Vero è che all’inizio sono stato proprio io ad affermarlo apparendo volutamente alla massa presuntuoso, arrogante e forse folle ma gli anni mi stanno dando ragione…. anticipare il tempo e auto dichiararsi Genio è stata la vera Genialità. Oggi è Google che lo dice (il più grande cervello e la più grande enciclopedia al mondo) e questo lo fa in prevalenza e in predominanza rispetto a tutti gli altri pubblicitari della storia che compaiono nei motori di ricerca. Ciò che è scritto oggi si ricordi che sarà storia domani, così è da migliaia di anni e sempre sarà. Se cerca genio della pubblicità compaio prima di tutti, prima dei più grandi.



La tua è proprio un’ ambizione folle, perché sei così convinto che andrà così? Finora non hai realizzato pubblicità per Aziende Internazionali come pensi di riuscirci?

Io non pubblicizzo gli altri, pubblicizzo solo me stesso, il mio nome, la mia faccia e il mio crazymarketing cosa che non faccio ovviamente per soldi ma per fama e per raggiungere l’obiettivo che mi sono prefissato. Nessuno si è auto spinto tanto avanti come me nel mio settore.

La tua faccia è un pò ovunque ormai come hai fatto?

Ho tanti amici e seguaci sparsi in tutta Italia a cui spesso invio gadgets e stickers e tra i tanti c’è chi si diletta ad attaccarli in giro per le strade per farmi conoscere…alla fine sono semplici adesivi che si possono facilmente rimuovere e non creano danni a nessuno. La mia faccia «non è una pubblicità» esplicita, non ha un nome o dei recapiti. Essa è un simbolo, quello del Genio della Pubblicità, quel simbolo che da una piccola città della Sicilia si è divulgato a macchia d’olio in Italia e anche all’estero. Milioni di persone hanno visto quella faccia spesso chiedendosi cosa voglia simboleggiare e a chi appartenga; una cosa è certa… suscita curiosità attirando l’attenzione e proprio questo è il mio obiettivo. Alla fine prima o dopo tutti collegheranno di chi sia quella faccia, basta inquadrarla con un semplice smartphone e internet risponderà…ho semplicemente anticipato i tempi creando un QR code del futuro e questo anni prima della nascita del QR code stesso. Ho dato un’occhiata alle tue pubblicità che sono visibili sul sito giuseppepolizzi.net alla sezione crazymarketing. Certo che ne hai fatte parecchie e molte sono molto davvero provocatorie. Sono un provocatore per natura, il mio modo di fare pubblicità è appositamente nato «graficamente elementare» per distinguersi ma è contemporaneamente d’impatto e nasconde genialità. Io pubblicizzo me stesso alla fine e per questo non ho limiti nel creare e cosa inserire per attirare attenzione. Tutte le mie pubblicità hanno un senso logico che si basa sul guardare oltre l’apparenza. Colpiscono sia di primo impatto che in retroscena per chi vuole approfondire di più. Frasi nascoste, frasi costruite su frasi, visi… tutto sempre collegato ad un senso finale per ogni singola pubblicità… Io racconto storia, pur non essendo Professore in questo e metto in condizione gli altri di apprenderla.



Possiamo definirle pubblicità istruttive, pubblicità del futuro. Conoscerai sicuramente i grandi nomi di tutti i pubblicitari che hanno fatto la storia. A chi ti sei ispirato?

Ho sempre lavorato nel settore stampa e pubblicità, sono autodidatta, non mi ha insegnato niente nessuno e mai mi interessato conoscere la storia dei grandi pubblicitari proprio perchè è bello partire da zero senza essere influenzato da niente e nessuno. Ho il mio modo unico al mondo di fare pubblicità e ho migliaia di idee per la testa una migliore dell’altra. Non avendo multinazionali che mi sponsorizzano come tanti Grandi che poi sono emersi hanno avuto, sono costretto a moltiplicare quel poco tempo e denaro che ho a disposizione per le mie possibilità e le assicuro che in termini di tempo e di efficacia ho fatto miracoli.

Che progetti hai a breve termine?

La mia storia Insegna. Vorrei scrivere un libro sulla mia vita dare modo a tutti di poter conoscere la persona che sono realmente: Giuseppe Polizzi, il Genio della Pubblicità, colui che segnerà la storia come pubblicitario n. 1 di tutti i tempi e che un giorno sarà leggenda.