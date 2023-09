Tragedia stradale getta Favara nello sconforto: Due giovani perdono la vita

La città di Favara si è svegliata questa mattina con il cuore spezzato e lo sconforto nei cuori dei suoi abitanti a seguito di una tragica notizia: due giovani favaresi molto conosciuti hanno perso la vita in un terribile incidente stradale. La tragedia si è consumata nella notte, lungo l’Autostrada A1, a Fiano Romano, vicino a Roma, dove un devastante impatto ha lasciato dietro di sé due vittime e 25 feriti. L’incidente ha coinvolto un autobus in uso alla Prefettura di Agrigento, che stava trasportando migranti sbarcati a Lampedusa nei giorni precedenti. Sembra che l’autobus sia entrato in collisione con un camion, forse tamponato da quest’ultimo, generando uno scenario di caos e tragedia.

Le vittime dell’incidente sono stati i due coraggiosi conducenti dell’autobus, Alberto Vella, 34 anni, e Davide Giudice, 32 anni. Il mezzo aveva iniziato il suo viaggio da Porto Empedocle ieri sera, ma purtroppo uno dei due autisti ha perso la vita sul colpo, essendo alla guida al momento dell’incidente, l’altro autista è stato sbalzato fuori dall’impatto. Entrambi i giovani autisti erano figure ben note in città e facevano parte di un gruppo folk locale, rendendo ancora più dolorosa la perdita.

La comunità di Favara è sotto shock a causa della terribile notizia e ha annunciato che verrà proclamato il lutto cittadino in onore dei due giovani durante il giorno dei loro funerali.

“Favara si sveglia con una notizia terribile,- scrive il sindaco di Favara Antonino Palumbo- l’ennesima che sta colpendo questa comunità. Due giovani lavoratori, ragazzi solari, amanti della vita, sono morti stanotte sull’autostrada A1 a bordo del bus che guidavano. La nostra città dovrà dire addio ad Alberto Vella e Daniel Giudice. Anche io perdo delle persone cui mi legava una sincera amicizia. Quando le salme torneranno a Favara sarà proclamato il lutto cittadino in occasione dei funerali. Sono vicino alle loro famiglie”.

Tra i feriti dell’incidente ci sono invece 25 migranti che stavano cercando di raggiungere nuove strutture di accoglienza. Le autorità locali stanno lavorando instancabilmente per fornire assistenza e cure mediche ai feriti. La polizia stradale è sul posto per condurre un’indagine completa sull’incidente, al fine di determinarne le cause e assicurare che situazioni simili possano essere prevenute in futuro.

In questo momento di profonda tristezza, la comunità di Favara si unisce nel ricordo delle vite perse e nell’auspicio che la solidarietà possa aiutare a superare questa terribile tragedia.