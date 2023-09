Castello Chiaramonte: Presentazione del libro di Antonio Sutera: “Le amicizie e le conoscenze della mia vita”

Domani, lunedì 18 settembre, il Castello Chiaramonte di Favara si prepara ad accogliere un evento straordinario: la presentazione del libro di Antonio Sutera, dal titolo evocativo “Le amicizie e le conoscenze della mia vita”. Questo appuntamento, che inizia alle ore 17.30, promette di essere una serata di ispirazione, cultura e condivisione. La comunità favarese è invitata a partecipare a questa celebrazione della vita e delle esperienze straordinarie di uno dei suoi figli più illustri. La serata inizia con una serie di saluti istituzionali, in cui il Sindaco di Favara, Antonio Palumbo, e la Presidente del consiglio comunale, Miriam Mignemi, daranno il benvenuto agli ospiti. Saranno loro a sottolineare l’importanza di onorare le storie di successo dei propri cittadini e di condividere le testimonianze preziose come quella di Antonio Sutera.

La moderazione dell’evento sarà curata da Antonio Liotta, Vicesindaco di Favara, che guiderà le discussioni in modo coinvolgente e accattivante. Gli interventi speciali di Giuseppe Maurizio Piscopo e Giuseppe Alonge promettono di portare alla luce aneddoti affascinanti e riflessioni profonde sulla vita e il contributo di Antonio Sutera alla comunità. Le letture appassionate di Sara Chianetta porteranno il libro di Sutera alla vita, coinvolgendo il pubblico in un viaggio emozionante attraverso le sue esperienze uniche.

La serata sarà inoltre arricchita dagli interventi musicali di Giuseppe Maurizio Piscopo e Antonio Zarcone, che regaleranno alla presentazione un tocco artistico e melodico unico nel suo genere.

Infine, sarà l’autore stesso, Antonio Sutera, a chiudere l’evento con un discorso toccante, esprimendo la sua gratitudine alla città che lo ha ispirato e sostenuto nel suo percorso, e condividendo la sua visione per il futuro.