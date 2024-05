Domani: cerimonia commemorativa in onore del Sindaco Gaetano Guarino

Domani, 16 maggio, alle ore 10, si terrà la consueta cerimonia in ricordo del sindaco Gaetano Guarino, brutalmente assassinato dalla mafia 78 anni fa. La cerimonia avrà luogo presso la lapide commemorativa situata in via Vittorio Emanuele, dove verrà deposta una corona di fiori in sua memoria. La commemorazione vedrà la partecipazione delle autorità civili, religiose e militari, unite nel rendere omaggio a un uomo che ha sacrificato la propria vita per la giustizia e il bene della comunità. Gaetano Guarino, sindaco coraggioso e uomo di grande integrità, è un simbolo di lotta contro la criminalità organizzata, e il suo ricordo continua a ispirare le nuove generazioni. La cerimonia sarà un momento di riflessione e di rispetto, un’occasione per riaffermare il rifiuto della violenza mafiosa e per ribadire l’impegno delle istituzioni nella lotta contro la criminalità. L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza, affinché partecipi numerosa per onorare la memoria del sindaco Gaetano Guarino e per testimoniare l’unione della comunità nella difesa dei valori di giustizia e legalità.