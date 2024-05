Favara. Lavori di metanizzazione: Modifiche transitorie al traffico cittadino

A causa dei lavori di metanizzazione in corso, il Comune ha disposto alcune modifiche temporanee alla viabilità per garantire l’accesso ai residenti e alle attività commerciali situate in piazza Garibaldi e nelle zone limitrofe. Con un’apposita ordinanza, è stato istituito il senso unico in direzione piazza Garibaldi su via Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra l’angolo con via Bersagliere Urso e l’angolo con piazza Garibaldi. Questa misura è stata adottata per facilitare il flusso di traffico e ridurre i disagi causati dai lavori. Inoltre, è stato introdotto il divieto di accesso in direzione piazza Itria su via Vittorio Emanuele, nel tratto che va da piazza Garibaldi fino all’angolo con via Bersagliere Urso. Queste modifiche alla viabilità saranno in vigore fino a domani.