Incidente stradale a Villaggio Mosè: giovane motociclista ferito gravemente

Un incidente si è verificato nel primo pomeriggio d’ieri in viale Cannatello al Villaggio Mosè. Il sinistro ha coinvolto un’autovettura con a bordo due turisti e una moto Kawasaki condotta da un giovane agrigentino. Il motociclista, subito soccorso dal personale del 118, è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio. Le condizioni del giovane sono apparse immediatamente critiche: ha subito un trauma cranico, diverse contusioni e una ferita profonda alla gamba. A seguito delle gravi lesioni riportate, il ragazzo è stato classificato in codice rosso e immediatamente sottoposto alle cure necessarie. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della sezione Radiomobile per effettuare i rilievi e determinare la dinamica dell’incidente.