Fabrizio Tinaglia: Hans-Georg Gadamer e la filosofia ermeneutica (Parte Seconda)

Continuano le nostre interviste grazie al nostro illustre filosofo e pedagogista Fabrizio Tinaglia.

Questa nuova intervista è più lunga rispetto alle altre interviste che abbiamo già realizzato in passato, così abbiamo deciso, anche per volontà del nostro autore Tinaglia, di pubblicarla in quattro ( 4 ) parti.

I concetti sono stati espressi come sempre nel modo più semplice possibile, sono naturalmente concetti filosofici importanti e quindi un certo grado di difficoltà è evidente.

Abbiamo accennato quindi, nel corso di questa estate 2025, ai grandi studiosi di livello mondiale e dobbiamo dire che queste semplici interviste sono state molto apprezzate dai nostri lettori sparsi in tutto il mondo.La filosofia descritta in sintesi ed in modo semplice quindi, anche con stile divulgativo, accennando anche ad alcuni autori importanti.

Dopo le interviste precedenti ecco quindi un nuovo racconto educativo, molto attuale sempre ed ancora oggi.

Questa è la seconda parte dell’intervista sulla filosofia e su Hans-Georg Gadamer, l’illustre filosofo tedesco tra i maggiori esponenti dell’ermeneutica filosofica. Il lettore può rileggere la prima intervista, presente nei nostri archivi, per collegare il tutto fino a qui, in attesa della terza e quarta parte, e capire quindi il discorso unico.Ecco di seguito la continua dell’intervista….”I luoghi sono molto diversi, altro clima, altro panorama però sono luoghi storici, antichi e con tanta cultura.

Qualche tempo fa infatti sono stato in Germania, ho viaggiato anche per studio personale, ho visto alcune belle città tedesche, ho visto tanti bei paesaggi, ho compreso meglio la cultura tedesca, ho visto tanti monumenti ed ho notato anche l’organizzazione e l’attenzione per i dettagli, in tutte le cose, della società tedesca. In particolare sono stato ad Heidelberg, una città tedesca molto bella, sede di una importante Università.

Il filosofo di cui parleremo adesso ha insegnato anche in questa celebre Università di Heidelberg. Ho visto anche i luoghi e i posti frequentati anche dal grande filosofo tedesco, ormai entrato nella storia.

Quindi un breve accenno dell’esperienza in Germania. Ho visitato bene questa città, ho visto tanti bei luoghi, ho visto alcuni istituti, ho letto molte cose, anche di filosofia. Ho studiato molto bene, anche prima di questo viaggio in Germania, la vita e le opere del filosofo di cui parleremo in breve in questa nuova intervista. In generale possiamo dire che in Germania ci sono stati molti importanti filosofi in passato e la filosofia ancora oggi è una disciplina molto importante anche perché spesso si intreccia, anche al giorno d’oggi, con la scienza e con le altre discipline.

Una breve descrizione adesso per entrare poi nei dettagli.

Città famosa anche per la sua architettura e per il suo centro storico, Heidelberg è ricca di storia e di cultura ed è una delle città più belle ed incantevoli della Germania. Ospita la più antica Università della Germania, ma anche altri importanti e prestigiosi istituti culturali e scientifici di livello mondiale. Sono legati alla città di Heidelberg grandi filosofi della storia mondiale come ad esempio Karl Jaspers e Hans-Georg Gadamer, solo per citare i pensatori più recenti. Un nuovo incontro estivo a San Leone( Ag ) mi ha dato lo spunto per parlare del grande filosofo tedesco e mi ha fatto ricordare alcuni viaggi.

Questa breve premessa letteraria quindi per introdurre l’argomento di questa nuova intervista.

Hans-Georg Gadamer è un filosofo molto conosciuto, le sue opere sono conosciute ed apprezzate per l’originalità e la profondità di pensiero, i concetti espressi in queste opere sono molto significativi perché fanno capire anche meglio l’uomo, la natura dell’uomo, ma anche quindi la società in cui vive.

L’ermeneutica di Hans-Georg Gadamer descrive non solo la dimensione storica, ma anche quella linguistica ed attiva, i dettagli dell’esperienza umana. Dobbiamo noi capire che il significato viene ogni volta creato ma anche ogni volta trasformato tramite il dialogo e l’interpretazione.

Nucleo fondamentale del sapere autentico, vero. La verità…” Continua..