Favara. Al via oggi le operazioni di scarifica e bitumatura della via Aldo Moro

A partire da domani, 20 giugno, avranno il via le operazioni di scarifica e bitumatura della via Aldo Moro per il ripristino della pavimentazione stradale dopo i lavori di posa della rete del gas cittadina.

Già venerdì mattina lungo il perimetro dell’area interessata dagli interventi sono stati posizionati dei segnali di divieto di sosta che delimitano l’area di cantiere.

I cittadini sono pregati di rispettare le indicazioni per consentire il celere svolgimento dei lavori.

La polizia locale vigilerà sul rispetto dei divieti.