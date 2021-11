Favara. Anche l’I.C. “Bersagliere Urso- Mendola” presente alla Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

Anche l’I.C. “Bersagliere Urso- Mendola” di Favara ha partecipato alla celebrazione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate tenutasi presso Villa Bonfiglio ad Agrigento. A sottolinearne l’importanza, il Dirigente Scolastico, prof.ssa Rosetta Morreale.

“Il 4 novembre 2021, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, l’Istituto comprensivo “Bers. Urso Mendola” ha avuto l’onore di partecipare alla cerimonia che lo Stato Maggiore della Difesa, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani, ha promosso ad Agrigento per il conferimento della Cittadinanza Onoraria al “Milite Ignoto”. Gruppi di alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado hanno rappresentato le scuole della provincia alla presenza delle autorità civili, religiose e militari. Ogni alunno- continua il D.S. Rosetta Morreale- ha declamato 33 brevissime massime, attribuite ad altrettante famose personalità del mondo socio-culturale italiano, dedicate all’Italia, all’ideale di Patria e al Primo conflitto mondiale, a testimonianza delle 33 Amministrazioni comunali della provincia di Agrigento che hanno aderito all’iniziativa. Un’esperienza unica per i nostri alunni che hanno vissuto con emozione ogni momento della celebrazione, dall’alza bandiera alla deposizione della corona di fiori al monumento del Milite ignoto”.

Gli alunni sono stati accompagnati dal DS Rosetta Morreale e dai Professori Vella Irene, Rizzuto Maria, Pendolino Fabiana, Romano Domenico, Nigrelli Angela e Vullo Maurizio.