Favara. Buca in via Don Milani: la segnaletica è fai da te con un totem

Segnaletica fai-da-te in Via Don Milani a Favara. In mezzo alla strada è comparso un totem, che segnala che in quel punto c’è una buca molto profonda da evitare, se non si vuole rischiare di spaccare una o più ruote dell’automobile. C’è da ridere ma anche da piangere. La cosa davvero particolare è che quel totem sta lì ormai da più giorni, senza che nessuno se ne preoccupi!

Arrivate le piogge, le auto sono finite con le ruote nella profonda buca, continuando così a scavarla e rendendola praticamente un piccolo ‘pozzo’. Vista l’assenza totale di chi sovraintende alla sicurezza delle strade di Favara, qualcuno ha pensato di segnalare comunque il grave pericolo edificando un piccolo totem di fortuna come alberello di Natale e rattoppare la buca con cemento. Tutto questo accade in una strada centralissima di Favara, Via Don Milani, peraltro in un punto piuttosto pericoloso, cioè all’approssimarsi di un grosso incrocio con Via De Gasperi e via Lorenzo Panepinto.