Favara. Elezioni amministrative. Angelo Casà scioglie le riserve: si candida a sindaco della città

E quattro. Dopo Antonio Palumbo, Salvatore Montaperto e Giuseppe Infurna ha ufficializzato la sua candidatura a sindaco della città Angelo Casà. Ma mentre i primi tre sono sostenuti da partiti, lui correrà da solo convinto che è arrivata l’ora di rompere con chi muove le fila della politica per fini prettamente personali. “Su Favara – dice – hanno fatto sempre il bello e il cattivo tempo gli onorevoli venuti da fuori il cui obiettivo è stato quello di preparare il terreno in vista delle elezioni che li riguarderanno. Purtroppo trovano sempre soggetti disponibili ad assecondarli”. Angelo Casà ha a suo sostegno una lista civica in fase di completamento.

“Io mi affido al buon senso dei favaresi – aggiunge – da sempre trattati come sudditi da una classe politica ingorda che ha badato soltanto a curare i suoi interessi. Ne sono prova le ultime vicende che hanno ridotto Favara ad un immondezzaio. Dove sono i deputati regionali agrigentini? Cosa hanno fatto per la popolazione favarese costretta a convivere con la sporcizia, il fetore e il rischio di contrarre nuove malattie, oltre a quella del covid? Scomparsi dai radar ma pronti a ricomparire per mettere le mani sul prossimo governo cittadino”.

Insomma, per Angelo Casà Favara non può subire candidati sindaco con atti di arrogante imperio da parte di deputati che fanno capolino in una città afflitta da tanti mali solo nel periodo delle elezioni.

“Mi affido – continua – al voto intelligente dei favaresi, miei concittadini, per un cambiamento che è necessario e doveroso soprattutto per le nuove generazioni che non possono più continuare ad assistere a quelle spartizioni di poteri che hanno caratterizzato il passato tarpando le ali ad ogni anelito di progresso”. Per Casà è arrivato il momento di esprimere un voto libero e ragionato e non frutto di pressioni più o meno larvate che finirebbero per non cambiar nulla quando, invece, si avverte il desiderio di voltare pagina per scrivere un nuovo libro riempiendo di contenuti le pagine che al momento sono solo bianche. “E che nessuno deve rischiarsi di macchiare”, conclude