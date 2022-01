Favara. Garantito per il 2022 il servizio assistenza portatori di handicap nelle scuole

Sarà garantito, anche per il 2022, il servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni portatori di handicap nelle scuole di Favara.

Grazie al lavoro svolto dagli uffici comunali e dall’assessore alla Solidarietà sociale Antonella Morreale, è stato pubblicato nei giorni scorsi il provvedimento che stanzia, per l’anno in corso, le risorse destinate dal Piano di Zona del Distretto Socio Sanitario D1 per il pagamento degli emolumenti dovuti agli enti gestori del servizio.

Oltre all’assistenza scolastica, le famiglie potranno richiedere specifici laboratori o, dato l’aumento dei casi di positività al Covid-19, anche l’assistenza domiciliare o in caso di lezioni in Dad.

“Nelle prossime settimane – spiega Morreale – torneremo a confrontarci con le associazioni che si occupano di disabilità per valutare nuove azioni migliorative del servizio”.