Favara. Il consigliere Salvatore Fanara sollecita l’inizio del servizio di assistenza domiciliare per disabili gravi

Il consigliere comunale Salvatore Fanara invita l’assessore ai servizi sociali Gianluca Caramazza ad adoperarsi presso gli organi preposti, a sollecitare l’inizio del servizio di assistenza domiciliare per disabili gravi, servizio che doveva iniziare già nel mese di gennaio 2020. Prestazione doverosa è utile per molti che vivono in uno stato quotidiano di svantaggio. Il giovane consigliere sensibile alle tematiche sociali invita l’assessore alla solidarietà Caramazza e la stessa dirigente ai servizi sociali dott.ssa Faletra a pubblicare il bando per la costituzione della consulta comunale dei disabili.