Interrogazione urgente: “Favara Riformista Socialista” esige trasparenza sulla gestione dei rifiuti urbani

Il panorama della gestione dei rifiuti urbani a Favara è oggetto di crescente attenzione e preoccupazione da parte del Gruppo Consiliare “Favara Riformista Socialista”. I consiglieri comunali Giuseppe Lentini e Miriam Indelicato hanno sollevato interrogativi cruciali sullo stato attuale del contratto di gestione dei rifiuti e sulle azioni intraprese dall’Amministrazione Comunale per garantire un servizio più efficiente ed economicamente sostenibile. In un interrogazione urgente a risposta scritta e orale indirizzata al sindaco Antonio Palumbo, all’ass. Calogero Attardo e al presidente del consiglio comunale Miriam Mignemi, il Gruppo Consiliare ha espresso gravi preoccupazioni riguardo alla mancata convocazione della “Commissione Speciale sulla gestione dei rifiuti urbani”, promessa dopo incontri tecnici che hanno evidenziato inadempienze contrattuali da parte delle ditte incaricate. Questa commissione, che doveva coinvolgere esperti esterni, avrebbe dovuto costituire un’opportunità cruciale per valutare le criticità del sistema e proporre soluzioni efficaci.

Tra le questioni sollevate dal gruppo consiliare spiccano tre punti cruciali:

Assenza di avviso pubblico per la commissione speciale: Nonostante l’impegno assunto dal Sindaco, finora non è stato pubblicato alcun avviso pubblico per partecipare alla costituzione della “Commissione Speciale sulla gestione dei rifiuti urbani”. Questo ritardo solleva dubbi sulla reale volontà dell’Amministrazione di affrontare la questione dei rifiuti in modo trasparente e partecipativo. Risarcimento per inadempienze contrattuali: Il Gruppo Consiliare chiede chiarezza sullo stato attuale delle richieste di risarcimento avanzate dalle ditte incaricate per le inadempienze contrattuali. Conoscere l’entità di tali richieste è fondamentale per comprendere le implicazioni finanziarie delle inefficienze nel servizio di gestione dei rifiuti. Piano d’azione per il futuro: Considerando che il contratto con le ditte incaricate scade entro un anno, è cruciale conoscere la strategia dell’Amministrazione per il futuro della gestione dei rifiuti urbani. Quali misure saranno adottate per migliorare l’efficienza del servizio e ridurre i costi? È indispensabile un piano chiaro e condiviso per evitare ritardi e incertezze nella rinegoziazione del contratto.

Il Gruppo Consiliare “Favara Riformista Socialista” ribadisce l’importanza di affrontare con determinazione le sfide legate alla gestione dei rifiuti urbani, nell’interesse della comunità e dell’ambiente. Si auspica una risposta tempestiva e trasparente dall’Amministrazione Comunale, al fine di garantire un futuro più sostenibile per Favara e i suoi cittadini.

Di seguito la nota integrale inviata alla redazione: