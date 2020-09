L’iniziativa “Favara in Gonna Giallo Blu” fa tappa allo stadio Bruccoleri di Favara

Ieri pomeriggio ha fatto tappa allo stadio Giovanni Bruccoleri di Favara l’iniziativa “Favara in Gonna Giallo Blu”, un evento voluto dall’amministrazione comunale in modo particolare dall’assessore allo sport e spettacolo Miriam Mignemi.

Dopo le iniziative svoltesi in piazza Cavour nei giorni scorsi, ieri pomeriggio si è svolta allo stadio comunale, dove, l’obiettivo è stato quello di promuovere la presenza delle donne sugli spalti in tribuna. La giornata è stata denominata “Favara in Gonna Giallo Blu” i colori della Pro Favara, dove ha visto la partecipazione, oltre dall’assessore al ramo, anche della consigliera Selenia Failla e della consigliera Carmelina Cusumano, quest’ultima fresca di patentino di allenatore dilettanti.

L’obiettivo è stato quello di promuovere la presenza delle donne durante le partite di calcio della Pro Favara.

La giornata infatti aveva come slogan “Favara in Gonna Giallo Blu”. Giornata che ha visto dialogare l’amministrazione comunale con l’allenatore della Pro Favara Luca cavallo, sul tema del calcio.

È stato sicuramente un bel pomeriggio, che oltre a promuovere la presenza delle donne in tribuna ha voluto far vedere la vicinanza dell’amministrazione comunale nei confronti della prima squadra del paese, che domenica prossima sarà impegnato nella gara di ritorno della Coppa Italia dilettanti contro il Canicattì.

Gli interventi sono stati coordinate dall’addetto Stampa Giuseppe Piscopo. A conclusione della manifestazione, un lungo palleggio ha attirato l’attenzione dei presenti da parte di Roberta Piscopo che pur non giocando a calcio ma essendo una grandissima tifosa e appassionata, piace tantissimo palleggiare dando del tu al pallone.