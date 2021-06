Favara la multiservizi un’arma di distrazione di massa

A Favara l’ Amministrazione Comunale ha presentato la sua “arma di distrazione di massa” : la multiservizi che farebbe migliorare I servizi comunali con un presunto risparmio per la nostra finanza locale.

Atteso che un paese ammorbato dal fetore di rifiuti non raccolti da giorni si aspetterebbe il miglioramento del servizio, che la stessa amministrazione giudica pessimo ,sempre atteso e mai ottenuto. Perchè dovrebbe dare credito al primo Cittadino il cui bilancio a fine mandato degli impegni presi con il corpo elettorale è fallimentare.

Se volessimo dare credito alle sue buone intenzioni circa il desiderio di lasciare in eredità una struttura fondamentale per il rilancio della città perchè come cantavano I nomadi in una stupenda canzone “ noi (loro) non ci saremo” abbiamo il dovere di segnalare che le municipalizzate in sicilia sono un modello di sperperi e inefficienza che brucia soldi pubblici senza soluzione di continuità.

In molti chiedono come la stampa Americana al tempo del Watergate di Nixon : compreresti da lui una macchina usata. Tale è il livello di affidabilità prodotto da 5 anni di gestione comunale in cui la promessa di trasformare la città nell’eldorado è precipitata in una insostenibile tassazione per servizi inefficienti, inadeguati talvolta inesistanti.

Al netto dell’impoverimento progressivo subito dal ceto medio favarese che ha difficolta a pagare con puntualità I tributi, esiste una platea di inconsapevoli sostenitori della tesi sostenuta da Luigi Einaudi secondo cui “ la frode fiscale non potrà essere davvero considerata alla stregua degli altri reati finchè le leggi tributarie rimarranno vessatorie e pesantissime e finche le sottili arti della frode fiscale rimarranno l’unica arma di difesa del contribuente contro l’esorbitante fisco”.

Con queste premesse e con le disfunzioni organizzative croniche nel funzionamento degli uffici comunali l’ amministrazione comunale tira il Pallone sugli spalti per convincere la città a credere che la trovata della multiservizi avrà un destino diverso e migliore del programma servitoci in campagna elettorale allorchè si presentarono come il nuovo contro l’usato di cui oggi la Sindaca si avvale.

Nulla oggi convince che abbia una efficace funzione se non quella di insediare un consiglio di amministrazione che in campagna elettorale puo’ fare la differenza, mentre le qualità manageriali le scopriremo solo vivendo e considerato lo stoicismo favarese potrebbe non stupirci se andasse per conto suo.

Non basta uno statuto peraltro copiato a fare di un progetto una struttura efficiente. Occorre uno studio di applicabilità alla nostra realtà municipale ai costume del paese e una serie di interventi correttivi come precondizione al buon funzionamento senza di questo resta uno spot e la macchina usata potrebbe restare invenduta.

Occorre un serio dibattito pubblico e le forze politiche e I movimenti che si apprestano a formare le liste dei candidati al Consiglio comunale devono fare la loro parte e pronunciarsi sui benefici e la bontà di una realizzazione che sarebbe durevole.

Nessuno adesso puo’ chiamarsi fuori c’è una iniziativa forte della Giunta comunale e và esaminata criticamente con qualche riserva ma senza pregiudizi .