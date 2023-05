Favara. Venerdì 26 maggio alle ore 11.00, l’inaugurazione ufficiale delle via dedicata ai Fasci Siciliani

Si terrà domani, venerdì 26 maggio alle ore 11.oo- in continuazione di Via Spagna- la celebrazione ufficiale della nuova via dedicata ai Fasci Siciliani.

L‘idea di dedicare un’arteria cittadina ai Fasci dei lavoratori è maturata il 17 dicembre 2021 in occasione di un meeting, organizzato dal Liceo Statale Martin Luther King di Favara, dal titolo “I Fasci dei lavoratori Siciliani a 130 anni dal loro scioglimento”.

Conclusi i lavori, il professore Angelo Vita ha assemblato tutti i contributi, comprese le ricerche condotte dagli studenti della V G e della V I, all’interno di un opuscolo che è stato oggetto di studio della commissione “Assetto del Territorio” e dall’Amministrazione Comunale. La commissione, ricevuta la disponibilità di una nuova via da denominare in continuazione di via Spagna, ha espresso parere positivo all’intitolazione di “Via dei Fasci siciliani” e l’amministrazione comunale ha deliberato in tale direzione.

Sono previsti gli interventi del sindaco di Favara Antonio Palumbo, del Dirigente Scolastico del Liceo Statale M. L. King prof.ssa Mirella Vella, del Professore di Storia e Filosofia Angelo Vita, dello Storico Pasquale Cucchiara, del presidente della Commissione “Assetto del Territorio” Massimo Milazzo. Presente anche una rappresentanza degli alunni della scuola.