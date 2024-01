(FOTO)Incendio di Contrada Bugiades, Pisano: “Vicino ai licatesi, presenterò interrogazione parlamentare”

Sopralluogo del deputato agrigentino Calogero Pisano in Contrada Bugiades, a Licata, dove nei giorni scorsi un maxi incendio a devastato un centro di stoccaggio rifiuti.



“Nel pomeriggio mi sono recato a Licata per testimoniare la mia vicinanza e la mia solidarietà a tutti i cittadini licatesi e per constatare di persona gli effetti devastanti dell’incendio che ha distrutto il centro di stoccaggio rifiuti di Contrada Bugiades. Ho avuto rassicurazioni da parte degli uomini della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco, e dagli organi competenti, che la situazione è sotto controllo. Si pone adesso il delicato problema dello smaltimento dei rifiuti e della bonificazione dell’area interessata, per tal motivo, in quanto componente della Commissione parlamentare bicamerale rifiuti, interesserò della questione la mia Commissione e presenterò un’apposita un’interrogazione parlamentare per sollecitare il necessario sostegno in favore degli imprenditori agricoli e di tutti i licatesi colpiti da questo grave disastro ambientale”.