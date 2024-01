FAVARA – Carabinieri sequestrano discarica abusiva in zona residenziale: una persona denunciata.

I Carabinieri della Tenenza di Favara hanno eseguito il sequestro di una discarica abusiva in Via Rovereto, una zona densamente popolata all’interno del centro cittadino. I militari, nel corso di specifiche indagini, hanno appurato la presenza di detriti di vario genere, tra cui anche un autocarro e alcune cisterne abbandonate, oltre a scarti di materiale edile e rifiuti speciali. Il responsabile, individuato in un cittadino 57enne favarese, è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento per il reato di gestione di rifiuti non autorizzata. Un ulteriore tassello nella lotta al fenomeno dell’abbandono e illecita gestione dei rifiuti, reati gravi che mettono a rischio la sicurezza e la salute pubblica, oltre a deturpare gravemente l’ambiente.