Furto al Villaggio Mosè: Indagini in corso dopo raid presso il Palacongressi

Nella notte scorsa, ignoti malviventi hanno messo a segno un colpo al Palacongressi lungo il viale Leonardo Sciascia al Villaggio Mosè. Dopo aver manomesso il sistema di videosorveglianza appena entrati, hanno razziato gli uffici di un’associazione culturale, portando via una somma in contanti di 300 euro e un computer. La scoperta è avvenuta all’orario di apertura il giorno successivo, quando i responsabili dell’associazione hanno fatto la sconcertante scoperta dei danni subiti. Attualmente, l’ammontare totale dei danni è ancora in fase di quantificazione, mentre l’amministratore dell’associazione ha presentato una formale denuncia di furto contro ignoti. I carabinieri della Stazione di Villaggio Mosè sono immediatamente intervenuti sul posto, coordinati dalla Procura di Agrigento, per avviare le indagini volte a risalire agli autori di questo vile atto. Resta ora da capire chi siano i responsabili di questa azione delinquenziale, nella speranza che giustizia venga fatta.