Il Comune di Aragona ricorda Falcone e Borsellino a 30 anni dalle stragi del 1992, il Sindaco Giuseppe Pendolino: “Non dobbiamo mai disperdere la memoria del loro sacrificio”

A 30 anni dalle stragi di Capaci e di via D’Amelio, anche l’amministrazione comunale di Aragona ha voluto ricordare le figure di Falcone e Borsellino, esponendo all’ingresso del municipio un poster gigante con le foto dei due giudici.

l Sindaco di Aragona Giuseppe Pendolino afferma: “E’ un obbligo morale per le istituzioni e per tutti i cittadini ricordare le figure di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Dobbiamo far conoscere, soprattutto alle nuove generazioni, chi erano questi due giudici che hanno pagato con la vita, insieme alla moglie di Falcone e agli agenti delle scorte, la loro battaglia contro la criminalità organizzata, senza mai disperdere la memoria del loro sacrificio. Le stragi del 1992 a Capaci e in via d’Amelio rimangono una ferita ancora aperta per il nostro Paese e quest’anno, a 30 anni di distanza, anche ad Aragona abbiamo voluto ricordare Falcone e Borsellino appendendo un mega poster delle foto di Falcone e Borsellino all’esterno del Comune e ben visibile ai cittadini per testimoniare concretamente la lotta alla mafia, alla corruzione e alla violenza di ogni genere”.