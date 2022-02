Il consigliere Alessandro Pitruzzella denuncia il degrado di un marciapiede

Riceviamo e pubblichiamo

Il candidato Sindaco sig. Antonio Palumbo il 25 settembre 2021 in un post su facebook evidenziava lo stato di degrado di un marciapiede in viale Aldo Moro, Allego post originale. Lo scrive il consigliere comunale di Favara Alessandro Pitruzzella in piazza ma nota inviata in redazione dove alleghiamo integralmente sotto:



“ UN MARCIAPIEDE IMPRATICABILE , COME TANTI TROPPI, CE NE SONO NELLA NOSTRA CITTà, NON è SOLO UN ELEMENTO DI DEGRADO E UN PERICOLO PER I PEDONO,, MA RAPPRESENTA LA NEGAZIONE DI UN DIRITTO PER TUTTI COLORO CHE HANNO PROBLEMI DI MOBILITA’ UN’OFFESA AL BUONSENSO CHE Può ESSERE FACILMENTE ELIMINATA SENZA SPESE AGGIUNTIVE PER L’ENTE…. UNA FAVARA DIVERSA E’ POSSIBILE BASTA VOLERLA.

Un mese e mezzo dopo circa il 10/11/2021 a Favara un forte vento causava lo sradicamento dell’albero che aveva distrutto il marciapiede in Viale Aldo Moro.

SINDACO nell’attesa dei grandi progetti vogliamo sistemare questo marciapiede visto che da settembre 2021 sosteneva che il pericolo era facilmente eliminabile???? VOGLIAMO SISTEMARLO VISTO CHE E’ UN’ OFFESA AL BUON SENSO FACILMENTE RISOLVIBILE SENZA SPESE AGGIUNTIVE???

Aspettiamo una rapida risoluzione