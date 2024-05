Iniziano oggi le operazioni di derattizzazione e disinfestazione a Favara

Prenderanno il via oggi, 6 maggio 2024, le operazioni di derattizzazione e di disinfestazione della città. In particolare si comunica alla cittadinanza che stasera, dalle 23 alle 6 del mattino, sarà effettuato il primo intervento per l’eliminazione delle larve di zanzara nell’area ricadente tra la delimitazione di viale Pietro Nenni, via Agrigento e via Portella verso la periferia nord est della città. Durante le operazioni i cittadini non dovranno lasciare all’aperto biancheria, prodotti commestibili o animali o tenere aperte le imposte. Gli altri due interventi saranno previsti mercoledì 8 maggio (fra la delimitazione di viale Pietro Nenni, via Agrigento e via Portella e la delimitazione di viale Berlinguer, via Sant’Angelo, piazza Libertà, via Umberto, piazza Capitano Vaccaro, via Mendola, via Toscana, viale Progresso e via don Giuseppe Arceri) e venerdì 10 maggio (area ricadente fra la delimitazione del viale Berlinguer, via Sant’Angelo, corso Vittorio Veneto e viale Aldo Moro direzione periferia sud-ovest).