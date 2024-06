Nota informativa della Direzione Aziendale di Aica: interruzione acquedotto Tre Sorgenti

Nel corso delle attività di routine effettuate dai nostri operatori, sono stati riscontrati dei guasti sull’acquedotto Tre Sorgenti, individuati nel tratto ricadente in Contrada Muxarello e C/da Salto D’Angio’, nel comune di Aragona che ne compromettono il corretto funzionamento. Per quanto sopra, vista l’urgenza del caso, nella giornata di giovedì 20/06/2024, la scrivente provvederà ad eseguire i necessari interventi di riparazione. Pertanto, nella giornata di domani 19/06/2024, sarà necessario sospendere la fornitura idrica ai comuni di Grotte, Racalmuto, Castrofilippo, Naro, Campobello di Licata, Ravanusa, ed alle utenze Voltano. Tale situazione provocherà degli slittamenti e/o delle limitazioni alla distribuzione idrica prevista nei comuni in indirizzo e, di conseguenza, potranno verificarsi dei disservizi idrici per gli utenti. La fornitura ai comuni sarà ripristinata non appena ultimati i lavori in argomento.