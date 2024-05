Sport e solidarietà: Il torneo di Padel che salva vite

Lo sport è vita. Un esempio giunge dall’evento “1º torneo di padel della salute”, manifestazione che unisce la passione per lo sport del momento, il padel e la dedizione alla donazione del sangue.

L’evento, promosso dall’associazione VIMAC, in collaborazione con Asd Tennis padel Favara e dal Crush padel, si terrà a Favara dal 10 al 16 giugno presso i campetti di padel in via Capitano Callea.

“E’ un’occasione importante per promuovere una cultura della salute, che passi per lo sport. Come associazione VIMAC promuoviamo un torneo per raccogliere il maggior numero di partecipanti e sensibilizzare la causa della donazione del sangue”, dichiara Fabrizio Crapanzano presidente dell’associazione VIMAC. “Il bisogno di sangue, lo diciamo ogni estate, non va in vacanza. È necessario donare per migliorare le aspettative di vita dei malati o per intervenire in caso di incidenti o emergenze diverse”, ha concluso Crapanzano.

Per info e iscrizioni: Fabrizio 3207076057, Gabriele 3270029323, Francesca 3920164757, Linda 3337593035