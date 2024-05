Il Circolo Tennis ‘Città di Favara’ si prepara ad accogliere il torneo provinciale di quarta categoria

Nel suggestivo scenario del Circolo Tennis “Città di Favara”, si è svolta ieri una riunione dedicata al prossimo “Torneo di Tennis provinciale di quarta categoria”, un evento che promette di catalizzare l’attenzione degli amanti del tennis della provincia. Presente all’incontro anche l’amminstrazione comunale, rappresentata dall’assessore allo Sport Angelo Airò Farulla.

Organizzato con il patrocinio dell’Ars siciliana, questo torneo non è soltanto una competizione sportiva, ma rappresenta un momento di aggregazione e socializzazione per la comunità locale. Il Circolo Tennis “Città di Favara”, grazie al suo impegno instancabile nel promuovere lo sport e uno stile di vita sano, ha dimostrato di essere un punto di riferimento per gli appassionati di tennis della regione.

Nel corso della riunione, i rappresentanti del Circolo hanno espresso la loro gratitudine all’Ars per il patrocinio fornito e hanno sottolineato l’importanza di eventi sportivi di questo genere nel favorire la crescita e lo sviluppo della comunità locale.

Il torneo, che vedrà sfidarsi giocatori di quarta categoria, è stato elogiato per il suo contributo nel promuovere lo spirito competitivo e la passione per il tennis. Gli organizzatori hanno ringraziato tutti coloro che hanno reso possibile questa manifestazione, inclusi i partecipanti, gli sponsor e i volontari, senza i quali l’evento non sarebbe stato possibile.

Concludendo la conferenza, è stato espresso l’augurio che il Torneo sia un successo e che possa rappresentare un momento di gioia e di celebrazione dello sport per tutti i partecipanti e gli spettatori. L’attesa è ora per il giorno dell’apertura del torneo, quando i talenti emergenti e gli appassionati di tennis avranno l’opportunità di mettersi alla prova sul campo e di dimostrare il loro valore. “Invitiamo ovviamente tutti gli amanti di questo sport a venire ad assistere agli incontri – dice Airò Farulla -, per sostenere questo primo appuntamento con una disciplina che, anche grazie ai successi internazionali, sta tornando a scaldare i cuori dei cittadini”.