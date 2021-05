Il giornalista favarese Salvatore Fazio approda alla Rai. Tanti i messaggi di stima e compiacimento che lo hanno raggiunto. “Sono commosso per tanto affetto”, dice

Vincitore di un concorso indetto dalla Rai per potenziare le testate giornalistiche delle sedi regionali, il favarese Salvatore Fazio è stato subissato da messaggi di compiacimento, stima, congratulazioni. Una partecipazione corale di tanti che lo hanno conosciuto soprattutto nelle vesti di conduttore del TGS, il Telegiornale del Giornale di Sicilia, presentandosi sempre con modi garbati e gentili, oltre che eleganti. Gli apprezzamenti, provenienti da più parti, e non solo dal mondo giornalistico, lo hanno commosso a tal punto che ha sentito il dovere di rispondere. “Esprimo profonda gratitudine – dice – per le manifestazioni di compartecipazione nei miei confronti. Quanto raggiunto lo condivido con la comunità in cui sono cresciuto e mi sono formato. Le espressioni di stima ricevute nelle diverse forme di comunicazione saranno ulteriore sprone a proseguire la mia missione a servizio della collettività. Ringrazio Dio e, forte del suo sostegno, continuerò con rinnovato impegno a rilanciare con orgoglio i valori del nostro territorio”. Buon lavoro, Salvatore