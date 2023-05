Il Sindaco di Favara smentisce notizia: “Un’appello a non diffondere bufale”

Il Sindaco di Favara, Antonio Palumbo, ha preso la parola attraverso un post su Facebook per smentire una notizia drammatica che è circolata recentemente nel suo comune. Nel suo messaggio, il Sindaco ha enfaticamente dichiarato che si tratta di un’informazione falsa e ha sottolineato che l’agenzia giornalistica citata non ha riportato alcuna notizia di questo genere. La notizia in questione sembra essere una truffa, e il Sindaco ha invitato la comunità a non cliccare su eventuali link o a diffondere informazioni non verificate sui social media. Ha espresso la sua preoccupazione per coloro che non esitano a inventare anche la morte di un bambino per raggiungere i propri scopi.

Palumbo ha sottolineato l’importanza di verificare sempre le fonti e di non diffondere informazioni non verificate o sospette. Ha evidenziato che il fenomeno delle bufale online può causare danni notevoli, diffondendo paura, ansia e confusione tra le persone.



Il Sindaco ha concluso il suo post con un appello alla responsabilità individuale e alla condivisione di informazioni affidabili. Ha invitato i cittadini di Favara a fare affidamento su canali ufficiali e fonti attendibili per rimanere informati sulle questioni che riguardano la comunità. In un’epoca in cui la diffusione di notizie false è sempre più comune, il Sindaco di Favara ha dimostrato la sua determinazione nel contrastare le bufale e nel proteggere la comunità da informazioni non verificate. Il suo appello a non cadere vittima di truffe e a diffondere solo informazioni verificate rappresenta un importante richiamo all’attenzione e alla responsabilità mediatica.