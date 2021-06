In stato di agitazione il personale infermieristico dell’Asp di Agrigento.

Scatta la protesta del personale infermieristico dell’Asp di Agrigento.

Infatti, è da ieri, giovedì 25 giugno 2021, che le sigle sindacali Cgil Fp, Fsi-Usae, Nursind e Uil Fpl hanno proclamato lo stato di agitazione del personale e indetto un’assemblea sit-in nel piazzale antistante la Direzione generale del Viale della Vittoria I sindacati, in una nota a firma di Vincenzo Iacono, Salvatore Ballacchino, Salvatore Terrana e Luigi Danile denunciano tutta una serie di problemi irrisolti su cui l’azienda non ha dato seguito agli impegni assunti. Tra le criticità le sigle evidenziano la grave carenza di personale tecnico e sanitario, la mancata liquidazione prestazioni incentivanti 118, la mancata pubblicazione del bando mobilità interna del personale, la liquidazione non ancora avvenuta del saldo produttività 2020, il pagamento delle prestazioni della campagna vaccinale e infine i forti ritardi nella consegna dei buoni pasto ai lavoratori. I sindacati ricordano come a fronte degli incontri urgenti richiesti il management dell’azienda non ha dato seguito agli impegni assunti, causando un clima di grande preoccupazione e disagi per tutto il personale.