In Via Demetra ad Agrigento il Giardino botanico fruibile anche il sabato

Il Giardino botanico, sito ad Agrigento in Via Demetra, è fruibile al pubblico gratuitamente dal 12 marzo anche il sabato mattina dalle ore 8,00 alle ore 14,00. I nuovi orari di apertura saranno quindi tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 8:30 fino alle ore 13:30 ; è possibile anche visitare il Giardino botanico di pomeriggio dalle ore 15:30 alle ore 17:30 nei giorni di martedì e giovedì.

Il Giardino botanico di Agrigento è un luogo naturale ricreato che raccoglie una grande varietà di piante categorizzate per scopi didattici e scientifici e per l’educazione dei visitatori. Al suo interno vi sono alcuni giochi per i più piccoli ed alcune varietà di animali, pesciolini rossi, tartarughe ed una voliera che raccoglie diverse specie di uccellini. Inoltre al suo interno vi è una zona archeologica, con la presenza di fossili che attira l’interesse degli studiosi.

Grande soddisfazione è stata espressa da parte Amministrazione per l’iniziativa del Direttore del Giardino botanico Dott. Giovanni Alletto e per la disponibilità del personale che consente a soddisfare le richeste delle utenze turistiche e cittadine sempre più in aumento in vista della bella stagione.