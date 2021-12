Interruzione esercizio acquedotto di Burgio

Siamo spiacenti di comunicare che Siciliacque S.p.A., ci ha informati che, a partire dalle ore 07:30, del 06/12/2021, interromperà l’esercizio dell’acquedotto Favara di Burgio, al fine di effettuare degli interventi di manutenzione.

Gli stessi prevedono di potere riattivare le forniture entro le ore 12:00 del 08/12/2021.

Pertanto, sarà interrotta la fornitura idrica nei comuni di:

– Agrigento;

– Cattolica Eraclea;

– Montallegro;

– Realmonte;

– Siculiana;

– Ribera;

– Calamonaci;

– Porto Empedocle;

AICA, scusandosi con l’utenza per i possibili disagi non ad essa imputabili, informa che le turnazioni idriche in programma nei comuni suddetti, dal 06/12/2021, subiranno delle limitazioni e/o slittamenti, fino al ripristino della regolare fornitura idrica.