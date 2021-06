Intervista a Sal Marchese. Chi è, vita privata, musica e curiosità

Raccontaci un po’ di te.

Sono un cantautore e poeta siciliano con un grande senso dell’umorismo. Ospitato negli anni di attività artistica nelle Università e nei centri di cultura italiana di New York, Los Angeles e San Francisco, mi divido da sempre tra la musica d’autore e la poesia. Collaboro in Italia e all’estero con diverse case di edizioni musicali: pubblicano le mie produzioni musicali che spaziano dalla musica leggera, dal folk, al ballo liscio e alla lirica.

Come hai capito che la musica era la tua strada?

La musica è sempre stata respirata in famiglia, da generazioni, quindi non ho fatto fatica a comprendere che è sempre stata la mia strada, la mia vocazione, la mia storia ed il mio futuro.



Sei molto legato alla tua terra, la Sicilia. Pensi che sia fondamentale per il tuo percorso?

Nonostante abbia viaggiato molto per l’Italia, in Europa, oltre Oceano e fino alla Terra Santa, sono sempre stato legato al fascino della Sicilia, un’isola che ti prende per i suoi colori e sapori, e dove resiste ancora, nonostante tutto, un briciolo di umanità.

Abbiamo saputo che hai scritto un libro di poesie.

Il Viaggio è una raccolta di poesie scritte nell’arco di 10 anni di attività letteraria. È un libro di viaggi geografici che portano ad un vero e proprio viaggio interiore.

Ultimamente hai scattato delle nuove foto per un tuo lavoro. Che esperienza è stata?

Il fotografo è Gero Contrino, un bravissimo ragazzo con un ottimo senso dell’arte. Mi sono divertito, è stato come ritornare bambini. Ho vissuto lo shooting con spensieratezza.

Cosa ci racconti sulla tua vita privata?

La mia vita privata è così privata e riservata, che non la conosco nemmeno io!