Konsumer Sicilia: 2° congresso regionale. L’Avv. Giancarlo Pocorobba rieletto Presidente

Si è svolto a Trapani, Sabato 18 febbraio 2023, per il rinnovo della governance dell’Associazione nella nostra regione. L’Avv. Giancarlo Pocorobba (di Trapani) rieletto Presidente per acclamazione. La nuova segreteria regionale, oltreché del Presidente, si avvarrà dei riconfermati Dott. Giovanni Robino (di Trapani) e dell’Avv. Giuseppe Di Miceli (di Favara (AG), quali vicepresidenti regionali, anche del Dott. Giuseppe Buccheri (di Palermo) e della new entry Avv. Anna La Corte (di Morreale (PA). In consiglio, le rappresentanze di ogni territorio provinciale della regione.

“Al di là della sostanziale conferma – fa sapere il vicepresidente Giuseppe Di Miceli -, in massa, delle relative cariche è stata una bellissima occasione formativa e di confronto tra i volontari presenti. L’evento è stato trasmesso indiretta sulla pagina Facebook Konsumer Sicilia.

È stato un evento molto partecipato, che ha registrato gli interventi, da remoto, del Presidente nazionale, Fabrizio Premuti, e dei Vice Vincenzo Ferrante e Raffaella Grisafi”.

Il riconfermato Presidente Regionale, l’avv. Giancarlo Pocorobba, ha ringraziato i graditi ospiti, nonché i tanti delegati regionali che, hanno sfidando la distanza della propria provincia con la città di Trapani, al fine di presenziare all’importante appuntamento.

Il vicepresidente regionale, l’avv. Giuseppe Di Miceli, nell’unirsi ai ringraziamenti del Presidente, ha sottolineato:”La Sicilia è una regione praticamente “immensa”, oltreché collegata in maniera pessima, per non dire pietosa. Dopo il periodo pandemico che abbiamo attraversato, il Congresso, è stato un’ottima occasione per rinnovare il travolgente entusiasmo di stare insieme dei volontari di Konsumer di tutta la Sicilia, rinnovando i due aspetti che costituiscono, da sempre, la vera ragione della forza dell’associazione, competenza e sinergia”!