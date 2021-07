La Favara del “fare” abbandonata da tutto e da tutti.

Questo comunicato è stato pubblicato integralmente qui sotto come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di Favaraweb.

“Dopo un lungo periodo critico segnato da una pandemia che ha condizionato tutti i comparti economico-sociali, l’avvio timido, timidissimo di una probabile ripresa è stata condizionata a Favara da uno stato d’abbandono dell’ordine pubblico. Una città oramai nel caos più totale e per nulla accogliente. Anzi! Dove il decoro urbano risulta mortificato dalla mancanza di pulizia e soprattutto di controlli. Cose normali che dovrebbero appartenere a quella Favara che, in questi ultimi anni, si era approntata ad essere gradevole, accogliente, aperta, vivace e dinamica; che si riempiva di persone, che attirava turisti, visitatori, lavoratori e gente di tutto l’hinterland; nel venire in un luogo dove arte, cultura, commercio ed enogastronomia avevano trovato un comune filo conduttore: la ricchezza del voler “fare” di una Favara da sempre conosciuta per la sua lungimirante operosità ed eccellenza in diversi e svariati settori.

Ma tutto crolla per vari motivi, più o meno condizionanti nel farci ritornare anni luce indietro. Nel ricordo di quegli anni bui, dove delinquenza, droga e delitti manteneva distanti tutti coloro che con Favara non volevano avere a che fare.

Faccio un appello a tutte quelle associazioni di categoria che rappresentano, o meglio dovrebbero rappresentare, i commercianti, gli artigiani, le imprese di Favara: chiedete, a nome di tutta la città, un incontro con sua Eccellenza il Prefetto, affinché si possano evidenziare e mettere dinnanzi azioni concrete affinché si ripristini la legalità. In un territorio dove l’emergenza rifiuti è divenuta la nuova condizione ordinaria che rende normale vedere accanto ad attività, soprattutto di ristorazione, cumuli di rifiuti che di certo non possono garantire igiene e decoro urbano. Di un territorio poco controllato e con un Corpo di Polizia Municipale da tempo in sotto organico. Di una città pronta a reagire, malgrado ci sia una politica attuale scollata dai reali problemi; tutto frenato anche dall’assenza delle istituzioni e di quei pezzi indispensabili dello Stato.

Da prossimo candidato per il rinnovo del Consiglio Comunale di Favara, la mia promessa e il mio impegno è esserci per potere rappresentare e dare voce a tutta quella operosità che a Favara è fatta da gente comune, da commercianti e artigiani, da imprenditori e operatori culturali che si spendono da tempo per far crescere una Favara migliore, più attrattiva e più accogliente possibile.”

A presto!

Massimo Centineo