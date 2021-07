La piccola danzatrice favarese Gloria Iacolino premiata con una borsa di studio dalla maestra Celentano

Si è svolto ad Acireale presso il Palazzetto dello Sport Arturo Volcan, lo stage di Danza tecnico-formativo organizzato da Overture veste la danza. Lo stage prevedeva lezioni con la celebre Maestra del talent di Amici di Maria De Filippi Alessandra Celentano, con la coreografa assistente di Giuliano Peparini e Germana Bonaparte. Hanno partecipato allieve da tutta la regione e tra le sole 4 premiate c’è una piccola danzatrice favarese, Gloria Iacolino di 13 anni, che sin da piccola studia presso la Contemporary School Dance di Miriam Mignemi. La Maestra Celentano, riconoscendo la sua grazia, la sua preparazione e il talento, la premia con una Borsa di Studio per lo stage IV Campus estivo “Lyceum Danza” di Cesena che si svolgerà a fine Agosto. Gloria Iacolino ha ottenuto sempre grandi risultati in altre manifestazioni regionali e nazionali, quali il premio borsa di Studio per Erice Danza nel 2018 distinguendosi come migliore allieva di moderno nella sua categoria, e tante altre borse di studio in altre occasioni.

“Sin dai primi passi si è mostrata diligente e talentosa, – scrive Miriam Mignemi – una vera allieva modello, sempre presente e pronta a sacrificarsi affrontando ogni sfida. Onore al merito!!! Siamo felicissimi di questa soddisfazione”.

Alla piccola danzatrice favarese Gloria Iacolino un grande in bocca al lupo da tutta la Redazione di Favaraweb per questa nuova meritata avventura!