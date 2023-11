L’agrigentina Ilaria Mongiovì trionfa in Tale e Quale Show: Una serata di emozioni e performance memorabili

Nell’ultimo episodio del tanto amato spettacolo condotto da Carlo Conti, Tale e Quale Show, la talentuosa Ilaria Mongiovì, nativa di Casteltermini, ha sorpreso e incantato il pubblico, affermandosi come la vincitrice indiscussa del Torneo dei Campioni 2023. Dotata di un talento straordinario sia come attrice che cantante, Mongiovì ha affascinato gli spettatori sin dai suoi esordi in televisione giovanissima, appena 15 anni, grazie al supporto prezioso della sua insegnante di canto Lia Minio, nel programma “Ti lascio una canzone” condotto da Antonella Clerici. Il suo trionfo è stato il risultato di un’eccezionale imitazione di Mariah Carey, un’interpretazione che le ha valso un punteggio impressionante di 80 punti, distanziandola di poco dal suo più stretto concorrente. Il secondo posto è stato conquistato da Antonino, lo scorso vincitore, il cui impeccabile tributo a Sam Smith lo ha reso un degno avversario. Nonostante un’apprezzabile performance, si è visto superato da Mongiovì per soli tre punti. La serata è stata un trionfo di talento e bravura, evidenziando l’abilità straordinaria dei partecipanti nel trasformarsi in iconici artisti della musica internazionale. Il pubblico ha vissuto un’esperienza straordinaria, ammirando le interpretazioni di altissimo livello che hanno reso questa finale indimenticabile.