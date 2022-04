“L’arte della salvezza” a Palma di Montechiaro

Sarà presentato nella biblioteca comunale di Palma di Montechiaro “Giovanni Falcone”, su iniziativa del comune, venerdì 8 aprile alle ore 18, “L’arte della salvezza” il libro del giornalista del tg5 e scrittore agrigentino Carmelo Sardo, che racconta la storia favolosa di Marck Art, al secolo Marco Urso, giovane di Favara nato sordo e bullizzato sin da piccolo per la sua condizione di disabilità. Per evitare di subire soprusi e angherie, Marco si rinchiude a casa ed evita di uscire, fino a quando le sue condizioni di salute non peggiorano e scivola in un breve coma di pochi minuti che gli cambierà per sempre la vita. Al risveglio, Marco racconta di aver incontrato gli angeli che gli hanno imposto di dipingere per loro e di assumere il nome di Marck Art. Lui, che non aveva mai preso un pennello in mano, obbedisce e comincia a realizzare opere strepitose che presto conquistano i più grandi collezionisti e critici d’arte del mondo. Comincia così il suo riscatto personale nella società e da bullizzato diviene un personaggio conteso in tv, nei salotti dell’alta borghesia e tutti ora a Favara lo celebrano fino a spingere il comune a nominarlo <cittadino benemerito>. La sua storia sembra uscita da una favola e ci aiuta ad affrontare temi di grande e scottante attualità come il bullismo appunto e il percorso di riscatto che può e deve interessare tutti.



Con Carmelo Sardo ci sarà anche lui, il protagonista, Marck Art, alla presentazione di Palma di Montechiaro, voluta dal sindaco Stefano Castellino e dall’assessore alle politiche sociali e pubblica istruzione Salvatore Lauricella. Moderatore dell’incontro il giornalista della redazione di “Malgrado Tutto”, Salvatore Picone.