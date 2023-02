L’empedoclino Andrea Buccheri rappresenta la Sicilia in occasione del “Dance Music Awards 2022”

A rappresentare la Sicilia in occasione del “Dance Music Awards 2022”, il più importante riconoscimento italiano legato al settore della Dance, sarà quest’anno il percussionista Andrea Buccheri, unico siciliano approdato in finale per la categoria “Top 10 Performer Italia”.

L’empedoclino prenderà, dunque, parte al prestigioso Gran Galà di premiazione che si svolgerà il prossimo 26 marzo presso Villa Renoir di Legnano, con la speranza di portare a casa la posta più alta in palio.

Andrea Buccheri rappresenta, ormai da 12 anni, una presenza fissa nel comparto della nightlife siciliana, cavalcando il ritmo e la passione che fin da piccolo lo ha avvicinato al mondo delle percussioni e gli ha permesso di girare l’intera regione esibendosi nell’ambito di importanti eventi e Festival come il “Cous Cous Fest” di San Vito Lo Capo. Votare è semplicissimo, basta inviare un SMS al numero 3516265660 e digitare il codice 501. Non perdiamo quindi l’occasione di sostenere l’unico performer in grado, quest’anno, di tenere alto il nome della Sicilia by night!