LICATA. CORTO CIRCUITO A BICI ELETTRICA. IN FIAMME UN BOX

Questa notte del 24 agosto i Carabinieri della Stazione di Licata sono intervenuti in Via Fiume a Licata presso il box di proprietà di un pensionato di 74 anni per un incendio sviluppatosi all’interno. Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Agrigento che hanno provveduto a domare le fiamme. Dai primi accertamenti eseguiti nell’immediatezza è emerso che le fiamme sono divampate a seguito di un corto circuito innescatosi sulla batteria della bici elettrica, che era sotto carica, che si trovava all’interno del locale. Il proprietario, nel tentativo di spegnere l’incendio è rimasto anche lievemente ustionato alle mani ed è stato sottoposto alle cure mediche del 118 intervenuto sul posto. I danni hanno interessato solo la bici elettrica che è rimasta totalmente distrutta.